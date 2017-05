Trolejbusy nie będą na razie korzystać z buspasów. Innym kierowcom urzędnicy też nie pozwolą

Pasy ruchu zarezerwowane dla komunikacji miejskiej zostały wyznaczone dla obu kierunków ruchu: od mostu do centrum i od ul. Głębokiej do rzeki. Docelowo mają one służyć trolejbusom linii 152 i 154.

Sęk w tym, że obie linie nie trafią tu zbyt szybko. – Przewidywany termin uruchomienia komunikacji trolejbusowej to termin jesienny, być może późnowakacyjny – informuje Monika Fisz z Zarządu Transportu Miejskiego.

Do tego czasu pasy dla komunikacji miejskiej pozostaną w praktyce niewykorzystane, chociaż mogłyby służyć wszystkim kierowcom. Miasto nie zamierza jednak ich udostępnić do ogólnego ruchu.

– Nie będziemy zasłaniać wykonanego już oznakowania – stwierdza Karol Kieliszek z Urzędu Miasta. – Nie chcemy robić tu zamieszania, bo i tak dużym zamieszaniem będą zmiany organizacji ruchu związane z czerwcowymi mistrzostwami na stadionie – dodaje.

Oznacza to, że pasy mają być puste, a korzystający z nich kierowcy narażą się na mandat. Jedynie podczas mistrzostw po pasach dla komunikacji miejskiej kursować ma specjalna linia autobusowa dowożąca kibiców na Arenę Lublin.