Trolejbusy pojadą do nowych bloków przy ul. Jana Pawła. Już wiadomo, które linie

W środę poznaliśmy oferty firm, które chcą do końca wakacji doprowadzić sieć trolejbusową do nowych bloków przy ul. Jana Pawła II. Wiadomo już, które linie tu dotrą. W kolejnych miesiącach miasto ma zamawiać następne odcinki sieci dla trolejbusów

Nowa sieć będzie przedłużeniem tej wiszącej już nad ul. Jana Pawła II. Druty będą biec od skrzyżowania z ul. Granitową do al. Kraśnickiej. Dalej, nad al. Kraśnicką, sieć będzie dochodziła do pętli na Węglinie. Pozwoli to zapewnić nowe połączenia mieszkańcom rejonu ul. Jantarowej i Gęsiej.

– Wstępnie planuje się skierowanie tam linii trolejbusowych nr 151 i 161, których obecna trasa kończy się na Węglinie – informuje Monika Fisz z Zarządu Transportu Miejskiego. Linie te, zamiast kończyć na Węglinie, jechałyby dalej al. Kraśnicką, skręcałyby w ul. Jana Pawła II i kończyły trasę na Granitowej, na pętli „os. Poręba”. – Rozwiązanie to jest najbardziej prawdopodobne, jednakże jesteśmy jeszcze na etapie analiz.

Chociaż nowa trakcja ma być gotowa najpóźniej do 30 sierpnia, to nie od razu zaczną z niej korzystać trolejbusy. – Uwzględniając czas trwania formalności, konieczność sprawdzania sieci i podłączenia zasilania, przewidujemy, że komunikacja trolejbusowa zostanie skierowana tam bliżej roku 2018 – zastrzega Fisz.

Budowa nowej sieci może kosztować sporo mniej, niż zakładało miasto. Ratusz spodziewał się wydać do 6,9 miliona zł, tymczasem najtańsza z trzech firm, które stanęły do przetargu, gotowa jest wziąć zlecenie za niecałe 5,5 mln zł.

Oferty od firm zainteresowanych zleceniem otwarte zostały wczoraj. Najtańszą złożyła krakowska spółka ZUE, oprócz niej o kontrakt starają się jeszcze dwie inne spółki: łódzka SESTO z ceną 6,1 mln zł oraz warszawska Trakcja z ceną 6,6 mln zł. Wszystkie firmy zaoferowały taką samą, 84-miesięczną gwarancję.

Kontrakt będzie obejmować nie tylko wspomnianą trakcję, ale też doprowadzenie przyłączy zasilających do przystanków przy ul. Jana Pawła II oraz ustawienie wiat, zarówno na tej ulicy, jak też na nowym odcinku ul. Muzycznej.

Miasto zapowiada już budowę kolejnych odcinków trakcji, w tym również na Czechów. Sieć będzie tu doprowadzona od pętli przy szpitalu przez ul. Chodźki, al. Smorawińskiego, ul. Szeligowskiego i Choiny do nowej pętli planowanej przy granicy Lublina. Przetarg na taką budowę zapowiadany jest wstępnie na lipiec.

Wcześniej, bo już w marcu ogłoszony ma być przetarg na dużą inwestycję, której częścią będzie wykonanie trakcji od pętli „Mełgiewska WSEI” przez ul. Mełgiewską i Grygowej do skrzyżowania z ul. Pancerniaków. Sieć zawiśnie przy okazji budowy wiaduktów w ciągu ul. Grygowej.

Trakcja planowana jest również nad odcinkiem ul. Lubelskiego Lipca ’80 między rondem przy Gali a skrzyżowaniem z al. Piłsudskiego. Budowana byłaby przy okazji przebudowy ronda, a przetarg na takie prace jest zapowiadany na październik.