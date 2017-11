Trudna sytuacja COZL. Szpital potrzebuje pieniędzy od zaraz

Zadłużony szpital już w marcu otrzymał 8-milionową pożyczkę od Urzędu Marszałkowskiego. Została ona zwrócona. Tym razem potrzebuje 15 mln zł, a kredyt ma zostać „uruchomiony” jeszcze w tym roku. W zamówieniu wpisano datę 28 grudnia.

Beata Górka, rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego, który nadzoruje COZL, stara się jednak szukać pozytywów. – Przeanalizowaliśmy wyniki finansowe szpitala z ostatnich dziesięciu miesięcy. Przychody ze sprzedaży usług medycznych są o ponad 15 mln zł większe, aniżeli w analogicznym okresie w 2016 roku – mówi.

COZL ma też wysłać do marszałka program naprawczy, ale dyrekcja szpitala poprosiła o więcej czasu. – Wyraziliśmy na to zgodę. Dokument ma jednak wpłynąć do nas jeszcze w listopadzie – dodaje rzecznik.

Trwa także konkurs na nowego dyrektora placówki. Do dzisiaj można zgłaszać kandydatury, a dotąd wpłynęły trzy. – Komisja zbierze się na początku grudnia i prawdopodobnie wtedy przeanalizuje, czy kandydaci spełniają wymogi formalne – mówi Górka.