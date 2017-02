Trudno o zadumę. Cmentarz na Majdanku tonie w błocie i kałużach

Wszechobecne błoto lepiące się do obuwia, kałuże i brak możliwości przejścia do grobów – tak nasz Czytelnik opisuje wizytę na cmentarzu komunalnym na Majdanku. To co dzieje się w najdalszej części cmentarza obserwuje od października, gdy pochowano tu osobę z jego rodziny. – Od tamtej pory niemal za każdym razem jesteśmy świadkami tego jak odwiedzający groby w okolicy „walczą” o dotarcie na miejsce pod grób bliskiej osoby.

W najnowszej części alejki nie są wciąż utwardzone, po roztopach pokrywa je błoto, po deszczu również. – Wraz z żoną byliśmy świadkami jak jedni z odwiedzających groby byli zmuszeni do nakładania worków foliowych na obuwie. Wygląd komiczny, ale czy godny miejsca spoczynku wielu ludzi? – pyta Czytelnik i podkreśla, że chodzenie w śliskich workach po śliskim błocie jest po prostu niebezpieczne.

Miasto ma w planach wybudowanie tu alejek z prawdziwego zdarzenia, ale najwcześniej w przyszłym roku. Czy do tego czasu trzeba będzie brodzić w błocie? Ratusz zapewnia, że nie.

– Na wiosnę, na początku marca, podejmiemy się utwardzenia tymczasowego, najprawdopodobniej z płyt. Tak, by można było swobodnie dojść do grobów do momentu działań inwestycyjnych związanych z budową alejek w nowej części – deklaruje Beata Krzyżanowska, rzecznik prezydenta Lublina Dodaje, że zimą nie było możliwe utwardzenie przejść między grobami, a pochówki trzeba było prowadzić.

Do samych pochówków nasz Czytelnik też ma zastrzeżenia, bo istniejące groby są odsłaniane podczas kopania kolejnych. – W tej części cmentarza na bieżąco odbywają się prace związane z przygotowaniem nowych kwater – wyjaśnia rzeczniczka Ratusza. Podkreśla, że prace już się zakończyły. – Zarządca cmentarza został zobowiązany, aby podczas prowadzonych prac budowlanych zadbać o jak najmniejsze uciążliwości dla mieszkańców odwiedzających groby swoich bliskich.

W tym roku na zlecenie miasta odnowione mają być alejki w starej części cmentarza, gdzie wymienione i rozbudowane będzie też oświetlenie, a obok kaplicy powstać ma nowa sala pożegnań i chłodnia. Na przyszły rok zapowiadane jest powiększenie kaplicy.