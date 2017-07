– Od kilku miesięcy biegam, czas się sprawdzić – przyznaje pani Aleksandra, która zapisała się wczoraj na pielgrzymkę do Częstochowy. – O kontuzje się nie boję, nawet jak będą to wszystko jest do wyleczenia

Pani Aleksandra za kilka dni pójdzie z pielgrzymką na Jasną Górę. – Idę, bo mam za co dziękować – przyznaje. Wczoraj pątniczka, która idzie do Częstochowy pierwszy raz zapisała się w sekretariacie, który działa już przed wejściem do archikatedry.