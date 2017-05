Na początku tego roku władze UMCS poinformowały o planach sprzedaży budynku dawnego Rządu Gubernialnego będącego siedzibą Instytutu Psychologii oraz sąsiedniego Pałacu Lubomirskich, w którym obecnie mieści się Wydział Politologii. Podobne plany dotyczyły także zlokalizowanego przy ul. Narutowicza Instytutu Pedagogiki. Tu jednak były protesty i pracownicy nie zgodzili się na taki ruch.

Uczelnia ogłosiła już przetarg na sprzedaż pierwszego z tych obiektów wraz ze skwerkiem między pl. Litewskim a ul. Radziwiłłowską. Minimalna cena wywoławcza wynosi 7 mln 653 tys. zł i wynika z aktualnego operatu szacunkowego. Oferty można składać do południa 31 maja.

– Ewentualny nabywca będzie zobowiązany do wyrażenia zgody na pozostanie nieruchomości w naszej nieodpłatnej dyspozycji do końca sierpnia 2019 roku. Do tego czasu będziemy ponosić koszty związane z jej utrzymaniem – podkreśla Aneta Adamska, rzecznik prasowy UMCS.

Uczelnia planuje, że od początku roku akademickiego 2019/2020 instytut będzie funkcjonował w nowej siedzibie, która ma powstać na należącym do uczelni terenie u zbiegu ulic Głębokiej i Pagi. Dokładna lokalizacja nie jest jeszcze znana. Nie wiadomo też, czy pracownicy jednostki będą dzielić obiekt z Wydziałem Politologii (który także ma opuścić plac Litewski), czy dla niego zostanie wybudowany nowy budynek. Wszystko zależy m.in. od finału transakcji związanej ze sprzedażą nieruchomości w centrum miasta.

– Budynek Wydziału Politologii na razie nie został wystawiony na sprzedaż z związku z tym, że wstępne zainteresowanie tą lokalizacją wyraża Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rozważany jest wariant utworzenia w tym miejscu Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej RP. Obecnie trwają rozmowy w tej sprawie. Na jakiekolwiek szczegółowe informacje jest w tym momencie jednak za wcześnie – wyjaśnia Adamska.

O plany związane z budynkiem zapytaliśmy centrum informacyjne resortu. – Prowadzone są rozmowy MKiDN z władzami Województwa Lubelskiego, których pomoc będzie niezbędna przy tworzeniu Muzeum. Pałac Lubomirskich w Lublinie jest rozważany jako potencjalna siedziba Muzeum, ale decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły – czytamy w przesłanej mailem odpowiedzi.

Co się dzieje w Pałacu Potockich?

Rok temu Katolicki Uniwersytet Lubelski sprzedał swój zabytkowy obiekt w centrum – Pałac Potockich przy ul. Staszica. Kupiła go polsko-włoska spółka Building Investment, która zapowiadała przywrócenie budynkowi oryginalnego wyglądu i stworzenie tam m.in. apartamentów, restauracji i centrum szkoleniowo-edukacyjnego.

– Te plany pozostają aktualne. Obecnie trwa procedura z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Chcemy zacząć remont jak najszybciej, ale w tej chwili nic nie zależy od nas. Miasto szuka spadkobierców właścicieli sąsiednich nieruchomości, żeby móc poinformować ich o naszej inwestycji, a to jest w tej sytuacji konieczność – wyjaśnia Maciej Urban, wiceprezes Building Investment.

Na dziedzińcu pałacu działa obecnie ogródek kawiarniany.