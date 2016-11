Uczniowie w naszej redakcji. Przynieśli 60 kg pluszowych misiów

– Od wielu lat włączamy się w akcję Miś i pomagamy biednym dzieciakom. To bardzo ważne pod względem wychowawczym, uczy empatii i jest bardzo motywujące. Również my, nauczyciele, chętnie włączamy się w akcję – mówi Kamil Stefaniak, nauczyciel wychowania fizycznego w ZS nr 12.

Podczas „przekazywania” redakcji ogromnych worków wypchanych maskotkami, dzieci symbolicznie się z nimi żegnały okrzykami: „do widzenia miśki”. Jak wyjaśnia nauczyciel, dzieci z roku na rok coraz chętniej włączają się w akcję. – Odzew jest bardzo duży.

Na pytanie, czy nie będzie tęsknił za swoimi maskotkami, 7-letni Jakub odpowiada: – Nie, w domu mamy ich jeszcze mnóstwo.

Po oddaniu zabawek dzieci zwiedzały naszą redakcję, Mogły zobaczyć, jak pracują dziennikarze i w jaki sposób powstaje gazeta.

Akcja Miś ma na celu wsparcie najbiedniejszych rodzin oraz podopiecznych ośrodków wychowawczych w Lublinie. Zabawki mogą być używane, ważne tylko, aby były czyste. Zabawki, słodycze, przybory szkolne i wszystko to, co dzieciom w dniu Świętego Mikołaja może sprawić radość można przynosić do redakcji Dziennik Wschodniego (ul. Krakowskie Przedmieście 54 w Lublinie) do 2 grudnia, w godz. od 8 do 16.