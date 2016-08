Uczniowie wybrali patronkę dla szkół. Więcej głosów niż Jan Paweł II i Żołnierze Wyklęci

Imię Stanisławy Filipiny Paleolog chcą przybrać dwie lubelskie szkoły: XVIII Liceum Ogólnokształcące oraz Szkoła Podstawowa nr 11. Obie mieszczą się w tym samym budynku przy ul. Przyjaźni i wchodzą w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, ale to nie zespół, a tworzące go placówki przyjmą imię tej samej patronki.

Uczniowie wybrali ją we wspólnym głosowaniu: 182 osoby poparły Stanisławę Paleolog, 26 głosów oddano na Julię Hartwig, po 19 na papieża Jana Pawła II i Juliana Tuwima, 16 na rotmistrza Pileckiego, 12 na Antonio Gandiego, 5 na papieża Franciszka, a po 2 na Żołnierzy Wyklętych i Krzysztofa Kolumba. Frekwencja wyniosła niemal 86 proc.

Stanisława Paleolog to urodzona w 1892 r. działaczka niepodległościowa. W listopadzie 1918 r. brała udział w obronie Lwowa, w 1920 r. w wojnie polsko-bolszewickiej. W 1925 r. stanęła na czele obyczajowej Polskiej Policji Kobiecej, dochodząc do stopnia komisarza. Po wybuchu wojny wcielono ją do armii Kleeberga, walczyła też w powstaniu warszawskim, zaś po wojnie poszukiwana przez Urząd Bezpieczeństwa uciekła do Londynu. W 1955 r. została ministrem bez teki w rządzie na wychodźstwie. Zmarła w 1968 r. w Pemney w Wielkiej Brytanii.

8 września nad nadaniem imienia szkołom głosować ma Rada Miasta. Szkolne uroczystości planowane są na listopad.