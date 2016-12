Udało się! Szpital dziecięcy w Lublinie wygrał największą paczkę zabawek

W konkursie organizowanym przez producenta zabawek brały udział szpitale z całej Polski. Aby zagłosować na każdy trzeba było dodać na Facebooku lub Instagramie wpis z hashtagiem #dajemyradosc z dopisaną nazwą miasta na końcu.

Kiedy o akcji zrobiło się głośno, ogromna ilość internauów z Lublina i okolic zaczęła oddawać swoje głosy na Uniwersytecki Szpital Dziecięcy. Facebooka zalały wpisy z hastagiem #dajemyradosclublin Nasz wczorajszy artykuł na ten temat został do dziś udostępniony aż ponad 1700 razy.

Dzisiaj organizator akcji ogłosił wyniki. Okazało się, że najwięcej głosów zdobył lubelski szpital. I to właśnie do Lublina zostanie wysłana największa paczka zabawek. Ale jak poinformowała firma, prezenty dla dzieci trafią również do innych szpitali, które uczestniczyły w akcji, w tym m.in. do szpitala w Białej Podlaskiej.

– Zabawki mają do nas trafić w ciągu tygodnia. My ze swojej strony mamy teraz określić nasze potrzeby – ile mamy świetlic, pacjentów i w jakim wieku – mówi Agnieszka Osińska, rzeczniczka USD w Lublinie. – A mamy pacjentów w różnym wieku od niemowląt do starszych dzieci. Mamy dostać głównie zabawki edukacyjne m.in. gry, układanki czy zabawki rozwijające funkcje motoryczne u dzieci.