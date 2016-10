Ukradł kamerę, która go nagrała. Szukają go policjanci

Do zdarzenia doszło we wrześniu. Na zabezpieczonym przez policjantów nagraniu z monitoringu widać młodego mężczyznę, który na miejsce przyjechał rowerem. Sprawca demontuje kamery przy garażu podziemnym na ul. Wrońskiej. Ukradł jedną z nich. Zanim to zrobił został nagrany.

Mundurowi zwracają się z apelem do osób, które rozpoznają złodzieja o kontakt z oficerem dyżurnym VI komisariatu Policji pod nr tel. (81) 535 46 61. Zapewniają anonimowość.