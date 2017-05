Ukradł zabawki z butiku. Kto go rozpoznaje?

Do kradzieży doszło 13 marca br. około godziny 20:30. Do butiku z zabawkami w galerii przy ul. Witosa wszedł mężczyzna, który oglądał różne zabawki. W pewnym momencie zdjął kurtkę i zabrał z półki zabrał pudełko klocków. Zdjęta wcześniej kurtka posłużyła mu do ukrycia towaru. Po tym niezauważony przez ekspedientkę wyszedł.

W przypadku rozpoznania złodzieja mundurowi proszą o kontakt z VI Komisariatem Policji w Lublinie pod nr tel. (81) 535 46 61 lub 997. Funkcjonariusze zapewniają anonimowość.