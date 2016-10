Lublin: Nastolatkowie ukradli torebkę na tzw. wyrwę

Do zdarzenia doszło w miniony czwartek w godzinach wieczornych przy ul. Łęczyńskiej w Lublinie. 68-letnia kobieta zamykała kiosk kiedy podbiegło do niej dwóch nastolatków i wyrwało torebkę. Sprawcy uciekli w kierunku rzeki Bystrzyca.

68-latka straciła pieniądze - blisko tysiąc złotych jak też dowód osobisty, dwie karty bankomatowe, telefon komórkowy, bilet miesięczny i klucze do mieszkania. Jak podaje policja, łączna wartość strat to ok. 1,8 tys. zł.

Policjanci z Wydziału Wywiadowczego KMP w Lublinie, którzy pojechali na miejsce zatrzymali jednego ze sprawców. To 16-letni mieszkaniec Lublina. Wskazał funkcjonariuszom miejsce, gdzie wspólnie z kolegą przeszukali torebkę i ją wyrzucili. Mundurowi odnaleźli skradzioną rzecz, wraz z zawartością. Kiedy oddali ją właścicielce okazało się, że sprawcy zabrali z niej 550 zł.

Policjanci ustalili już kim jest drugi ze sprawców. – Jego zatrzymanie to tylko kwestia czasu – zaznaczają policjanci.

Zatrzymany już 16-latek będzie odpowiadać za kradzież przed sądem ds. rodziny i nieletnich.