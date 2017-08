Brutalne pobicie w Lublinie. Zebrali pieniądze w kilkanaście godzin!

24-letni Ukrainiec trafił do szpitala (fot. Maciej Kaczanowski)

O brutalnym ataku informowaliśmy we wtorek. 24-letni Yevhenii szedł w nocy z soboty na niedzielę ul. Godebskiego i Weteranów w Lublinie. Zaatakowała go grupa mężczyzn. Dotkliwie go pobili, złamali mu szczękę.

Ukrainiec trafił do szpitala. Okazało się, że niezbędna będzie operacja. Problem w tym, że 24-latek nie miał ubezpieczenia. W rozmowie z nami twierdził, że nie zdążył go odnowić. Koszt operacji to 15 tys. zł.

24-latka nie było stać na zabieg, ale pomogło mu lubelskie stowarzyszenie Homo Faber, które rozpoczęło zbiórkę pieniędzy.

- Przez noc udało się zebrać potrzebną kasę na operację Jewgenija, pobitego w weekend Ukraińca! Dziś o 10 zaczęła się operacja. Jak tylko się obudzi, przekażemy mu dobre wieści. Odezwało się do nas też kilku adwokatów z propozycją pomocy pro bono! Bardzo bardzo Wam dziękujemy! Na bieżąco będziemy dawali znać co dalej i na co dokładnie poszły zebrane pieniądze - napisało stowarzyszenie na Facebooku.

Jednego z bandytów udało się zatrzymać. Próbował się okaleczyć. Więcej o sprawie tutaj.