Ul. Cerkiewna: Rozbierają barak, będą trawniki

- Budynek stojący na naszej działce ze względów technicznych nie nadawał się do dalszego użytkowania – przyznaje Magdalena Kaczanowska, rzecznik prasowy Lubelskich Dworców. - Wykonawca ma go rozebrać, uporządkować teren po rozbiórce oraz wyremontować plac postojowy. Chcemy, by plac spełniał oczekiwania kierowców, którzy z niego korzystają.

Lubelskie Dworce chcą też jednocześnie poprawić estetykę tego miejsca. Stąd pomysł na założenie trawników i zasadzenie 60 krzewów. Prace z tym związane potrwają do końca roku.