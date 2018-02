Ul. Krężnicka w Lublinie do remontu

Do remontu zakwalifikowano 3700 metrów jezdni od okolic skrzyżowania z Letniskową aż do Pasiecznej. – Prace obejmą wymianę nawierzchni jezdni, będziemy też poprawiać pobocza oraz chodniki w miejscach, w których występują – wylicza Karol Kieliszek z Urzędu Miasta.

Poszukiwania wykonawcy zaczną się jeszcze w tym miesiącu. Zlecenie będzie obejmować zarówno zaprojektowanie, jak i wykonanie robót, dzięki czemu wszystko powinno się potoczyć szybciej. – Remont planujemy na wiosnę – mówi Kieliszek. Miasto spodziewa się, że prace będą kosztować około 1,1 mln zł.

Będzie to dalszy ciąg sukcesywnej wymiany nawierzchni ul. Krężnickiej, która zaczęła się w zeszłym roku w okolicach nowego sklepu sieci Stokrotka i „doszła” mniej więcej do Letniskowej. Do odnowienia pozostanie jeszcze końcowy, dość spory fragment do granicy Lublina. To prawie 1800 m jezdni.