Ul. Sławinkowska: Powstanie nowa ścieżka rowerowa do ul. Zbożowej

Ponad 700-metrowa ścieżka pobiegnie od Kasztelańskiej wzdłuż ul. Sławinkowskiej. Na wysokości Świerkowej rozdzieli się na dwie trasy. Jedna będzie biec prosto do ul. Lisa. Druga będzie poprowadzona wzdłuż Świerkowej, równolegle do boiska, a dalej na skos między terenem parafii i szkoły. Będzie dochodzić do Zbożowej naprzeciw ul. Jemiołowej. Między Zbożową a Świerkową ścieżce ma towarzyszyć również chodnik.

Cała inwestycja ma być gotowa najpóźniej do 10 listopada. Taki termin narzucił Zarząd Dróg i Mostów ogłaszając przetarg na zaprojektowanie i wykonanie trasy dla rowerzystów i pieszych.