UMCS robi porządki na miasteczku. Nie zdziw się, jak zobaczysz drapieżne ptaki

UMCS wypowiedział wojnę zanieczyszczającym miasteczko akademickie gawronom. Porządku w okolicach rektoratu i Chatki Żaka pilnują sokół Feniks oraz jastrzębie Hela, Harry i Sakrah. Do końca kwietnia mają one odstraszać brudzące na terenie kampusu ptaki



To pierwsza tego typu akcja prowadzona na zamówienie naszej uczelni – mówi Aneta Adamska, rzecznik prasowy UMCS. - Drapieżniki zostały wynajęte w związku z coraz większym zanieczyszczeniem miasteczka ptasimi odchodami, spowodowanym bardzo liczną obecnością gawronów. Na ich kłopotliwe sąsiedztwo skarżyło się wiele osób, nie tylko naszych pracowników czy studentów, poruszających się pieszo po terenie miasteczka, jak i parkujących na jego terenie samochody.

Najczęściej wskazywano tereny w okolicach placu Marii Skłodowskiej-Curie oraz skweru przed Chatką Żaka. Problem nasilił się w ostatnich latach, kiedy na terenie kampusu zagnieździła się liczna kolonia gawronów, która z roku na rok stawała się coraz większa. Ptaki znalazły tu dla siebie bezpieczne miejsce po tym, jak zostały przepędzone z Ogrodu Saskiego przez wynajętego przez miasto sokolnika. Teraz na podobny krok zdecydowały się władze największego lubelskiego uniwersytetu.

- Naszym zadaniem jest nie dopuścić do tego, aby gawrony założyły gniazda i spowodować, żeby przeniosły się gdzie indziej – wyjaśnia Radosław Rola, właściciel firmy wynajętej przez UMCS.

Od początku marca na terenie uczelni na zmiany pracują sokół Feniks oraz trzy jastrzębie: Hela, Harry i Sakrah. – Samą swoją obecnością powodują strach u gawronów. Nie ma tu mowy o ich ganianiu, czy polowaniu na nie. W naturze ptaków jest coś takiego, że jeśli w terenie, w którym chcą się osiedlić jest drapieżnik, to wybierają inne, spokojniejsze miejsce. To praca od świtu do zmierzchu. Szczególna uwaga wymagana jest rano, kiedy ptaki przylatują w poszukiwaniu miejsc na gniazda, ale też wieczorem, gdy trzeba zapobiec ich nocowaniu – dodaje Rola.

Płoszenie gawronów na miasteczku UMCS potrwa najpóźniej do końca kwietnia. Dokładny koszt akcji będzie znany po jej zakończeniu.