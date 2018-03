Unijne pieniądze na drogi ekspresowe. Także w woj. lubelskim

To już pewne. Unijny Fundusz Spójności sypnie kasą na S17 od Garwolina do Kurowa oraz łącznik S12 do Puław. Z tego źródła popłyną także pieniądze na budowę południowej obwodnicy Warszawy. Wszystkie te inwestycje będą spięte w 2021 roku, po oddaniu do użytku tej ostatniej.

Komisja Europejska wyraziła zgodę na dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko budowy odcinka drogi ekspresowej S2 – południowej obwodnicy Warszawy oraz drogi ekspresowej S17/S12, odc. Garwolin – Kurów. Unia przeznaczy też pieniądze na budowę drogi ekspresowej S6 Szczecin – Koszalin (odc. Goleniów – Kiełpino). W sumie na te trzy inwestycje popłynie z unijnej kasy 788 milionów euro. Dwa z nich są niezwykle ważne dla mieszkańców naszego regionu – to S17/S12 oraz południowa obwodnica Warszawy.

– Wartość projektu „S17 Garwolin – Kurów” to ok. 2,2 mld zł, w tym wkład unijny wynosi prawie 1,2 mld zł – mówi Krzysztof Nalewajko, rzecznik prasowy GDDKiA Lublin. Umowę w tej sprawie wprawdzie podpisano w listopadzie ubiegłego roku, ale teraz ta decyzja przeszła wszystkie unijne procedury kontrolne i unijne środki są pewne na 100 proc. Warto też dodać, że w ramach tego projektu jest realizowany także odcinek S12 od węzła Kurów do nowego mostu w Puławach.

Budowany odcinek Garwolin – Kurów ma 58,57 km długości. W całości będzie gotowy w połowie przyszłego roku. Fragment S12 o długości 11,92 km wraz z budową od węzła Kurów Zachód do nowego mostu w Puławach może być oddany w tym roku. W sumie jest to prawie 71 km nowych dróg ekspresowych.

Z lubelskiego punktu widzenia równie ważne są pieniądze na budowę południowej obwodnicy Warszawy, od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska”. To dzięki tej części obwodnicy kierowcy bez problemu dojadą do każdego punktu w stolicy, unikając olbrzymich korków. Południowa obwodnica zapewni także szybkie połączenie S17 z lotniskiem na Okęciu. Inwestycja ma być zrealizowana w 2020 r.