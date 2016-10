Uniwersytet Medyczny: 1,6 tys. studentów pierwszego roku

W tegorocznej rekrutacji o indeks starało się ponad 11 tys. kandydatów. Największym zainteresowaniem z 15 kierunków na studiach I stopnia i jednolitych magisterskich cieszyły się stomatologia i medycyna, gdzie na jedno miejsce przypadało odpowiednio 24 i 12 osób.

– Jesteśmy jedyną uczelnią w Lublinie, która nie zlikwidowała w ostatnim pięcioleciu ani jednego kierunku studiów – podkreślał podczas wczorajszej inauguracji rektor UM prof. Andrzej Drop. – To niewątpliwie powód do zadowolenia, ale też i troski o utrzymanie dotychczasowego stanu rzeczy w sytuacji, gdy demograficzne tsunami daje się szkołom wyższym mocno we znaki. Świadczy to wymownie o renomie uczelni, która wygrywa z konkurencją bogatą i rzetelną ofertą kształcenia, nie produkuje bezrobotnych, ma ugruntowaną pozycję na krajowym i międzynarodowym rynku edukacyjnym.

Rektor mówił też o rozpoczętych inwestycjach, jak Centrum Symulacji Medycznej, Zakładzie Radioterapii i Kliniki Chirurgii Onkologicznej.

Wśród planów inwestycyjnych na najbliższe lata wymienił przebudowę szpitala klinicznego przy ul. Staszica, na którą uniwersytet otrzymał już 300 mln zł dotacji, wybudowanie nowej siedziby Stomatologicznego Centrum Klinicznego oraz nowej hali widowiskowo-sportowej.