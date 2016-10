Uniwersytet Medyczny likwiduje studencką filię biblioteki uczelnianej

Z początkiem przyszłego roku akademickiego zamknięta zostanie filia uczelnianej biblioteki Uniwersytetu Medycznego na terenie kampusu przy ul. Chodźki. Studenci będą mieli do dyspozycji nowoczesną czytelnię w budowanym po sąsiedzku Centrum Symulacji Medycznej. Ale żeby wypożyczyć potrzebną publikację, będą musieli udać się do siedziby Biblioteki Głównej przy ul. Szkolnej.

O sprawie poinformował nas jeden ze studentów. – Od jakiegoś czasu krążą informacje o likwidacji filii. Cały jej zasób ma być przeniesiony do budynku przy ul. Szkolnej. To dla nas zaskakująca informacja, bo wypożyczalnia znajduje się na terenie domów studenckich i w pobliżu obiektów uniwersytetu, w których odbywają się zajęcia. Mamy ją pod nosem. A Biblioteka Główna znajduje się w dość nieciekawej okolicy – czytamy w mailu przesłanym do redakcji.

Rzecznik uczelni Włodzimierz Matysiak przyznaje, że budowa nowej siedziby biblioteki od lat znajduje się w planach inwestycyjnych uczelni, ale na realizację tych zamierzeń brakuje pieniędzy. W chwili obecnej możliwa jest jedynie doraźna poprawa warunków korzystania i pracy w placówce.

– Filii dalej nie możemy utrzymywać. Znajduje się ona w podziemiu, w ciasnym pomieszczeniu bez okien, gdzie pracownik nie może przebywać dłużej niż przez cztery godziny dziennie – tłumaczy Matysiak.

W związku z tym od przyszłego roku wypożyczalnia książek zostanie przeniesiona zostanie na ul. Szkolną 18. Z kolei na jednym z pięter powstającego obecnie Centrum Symulacji Medycznej powstanie nowoczesna czytelnia. Znajdzie się w niej liczący ok. 2 tys. woluminów mały księgozbiór, stanowiska komputerowe i pokoje do pracy indywidualnej i w grupach.

- Jednym słowem, pragniemy stworzyć nowoczesną przestrzeń edukacyjną dla studentów – wyjaśnia rzecznik. - Ponieważ studenci wypożyczają książki zazwyczaj na semestr, rok akademicki lub dłużej, nie wydaje się problemem, aby odbywało się to na Szkolnej.

W nowej czytelni nie będzie można wypożyczać podręczników, ale będzie można je oddawać. Zostanie w niej uruchomiony system automatycznej rejestracji zwrotów, czyli bezobsługowa wrzutnia wykorzystanych książek.