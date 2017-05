Ustawa złożona przez senatora PiS to "owoc lobbingu przewoźników"? Czelej odpiera zarzuty

W kwietniu Czelej zrezygnował z funkcji wicemarszałka Senatu. Oficjalnie – z powodów osobistych. W czwartek tabloid „Fakt” stwierdził, że było inaczej – chodzić miało m.in. o to, że złożony w Senacie projekt ustawy transportowej, której Czelej był sprawozdawcą, to owoc lobbingu przewoźników, wprowadzający duże przywileje dla organizatorów krajowego transportu autobusowego.

Senatora mają też obciążać bliskie związki z Adamem Hofmanem, byłym rzecznikiem PiS, z którym ma współpracować jedna z firm Czeleja. Pojawiła się też informacja, że CBA szczegółowo analizuje oświadczenie majątkowe senatora Czeleja, gdyż jeden z kredytów hipotecznych miał wziąć na specjalnych warunkach.

Senator w rozmowie z nami zapewnia, że nie ma żadnego kredytu na preferencyjnych warunkach. – Mam normalne kredyty hipoteczne, które zaciągnąłem, zanim zostałem senatorem – mówi Czelej.

Zaprzecza też, by łączyły go jakiekolwiek kontakty z Hofmanem. – Poza tym, że kiedyś grywaliśmy razem w tenisa – mówi.

A zarzut o lobbing? – Przyznaję, jestem dumny z tego, że przygotowany przez mnie projekt ustawy o transporcie broni interesów polskich małych i średnich firm – deklaruje Czelej.

Czy CBA analizuje oświadczenia majątkowe Czeleja? – Nie wiem, skąd te informacje – mówi Temistokles Brodowski, rzecznik CBA. – Do biura wpływają różne sygnały dotyczące osób pełniących funkcje publiczne. Oczywiście przyglądamy się takim doniesieniom i weryfikujemy je. Na tej samej zasadzie przyjrzymy się informacjom dotyczącym senatora Czeleja. Dzisiaj nie ma jednak żadnych podstaw, by twierdzić, że rozpoczniemy formalną kontrolę. To nadinterpretacja.

Co ma senator *

Dieta i uposażenie senatorskie – 194 tys. zł

300 tys. zł przychodu z tytułu najmu nieruchomości

Udziały w spółce Wydawnictwo Czelej sp. z o.o. – 123 tys. zł

3 domy o łącznej wartości 3,72 mln zł

Oszczędności – 120 tys. zł

Inne nieruchomości – 266 tys. zł

Trzy kredyty hipoteczne na 1,325 mln franków szwajcarskich (przy obecnym kursie to ok. 5,161 mln zł)

* z oświadczenia majątkowego senatora Grzegorza Czeleja za 2015 rok