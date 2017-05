Utrudnienia na Al. Racławickich. Wodociągowcy na jezdni

Z powodu prowadzonych robót zamknięta jest część pasa służącego do jazdy na wprost w Krakowskie Przedmieście tuż za Centrum Spotkania Kultur.

Kierowcy zamierzający jechać na wprost zmuszeni są do poruszania się na pewnym odcinku pasem do skrętu w prawo w Lipową. Zdani są przy tym na łaskę jadących w prawo. Na Al. Racławickich tworzą się kolejki, jednak sięgające najdalej do hotelu Mercure.