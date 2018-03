Kumulacja kilku dużych wydarzeń w podobnym czasie i miejscu sprawi w ten weekend, że w rejonie al. Piłsudskiego i Al. Zygmuntowskich utrudniony będzie przejazd, a dostęp do niektórych obiektów będzie ograniczony, a wręcz niemożliwy.

• W sobotę w Aqua Lublin otwarta jest wyłącznie część aquaparkowa ze zjeżdżalniami i szklaną kulą oraz jacuzzi. Z tego powodu bilety wstępu będą tańsze o połowę, a do Aqua Lublin będzie można wejść wyłącznie przez stary basen Strefa H2O. Wszystko to efekt przygotowań do niedzielnych zawodów pływackich.

• W niedzielę kompleks Aqua Lublin zostanie otwarty dopiero o godz. 16. Wcześniej będzie się tutaj odbywać Grand Prix Pucharu Polski w Pływaniu. Odczują to również kierowcy, bo w pobliżu obiektu wzmożony będzie ruch (w zawodach ma brać udział aż 800 osób) i trudniej może być o miejsce do parkowania.

• W niedzielę o godz. 12 ze stadionu lekkoatletycznego wystartuje bieg uliczny. Trasa wiedzie przez Al. Zygmuntowskie, ul. Lubelskiego Lipca ’80, Stadionową, Muzyczną, Narutowicza, Ochotniczą, Szczerbowskiego i al. Piłsudskiego. Biegaczy będzie 400, zrobią dwa okrążenia. Mają biec jednym pasem, więc drogi nie będą całkiem zamknięte.

• W sobotę i niedzielę wzmożonego ruchu można się spodziewać również w rejonie Targów Lublin, gdzie będą trwały cieszące się dużą popularnością targi Zoopark.