Lublin: Będą duże utrudnienia na al.Solidarności, zamkną estakady

Od dziś do poniedziałku kierowcy muszą się spodziewać utrudnień w rejonie przebudowywanego skrzyżowania al. Solidarności z al. Sikorskiego i ul. Ducha. Ich kulminacja planowana jest na weekend. Powodem jest układanie nawierzchni.

Dzisiaj niedogodności będą jeszcze niewielkie, bo mowa tylko o zwężeniu obu jezdni al. Solidarności. Ta w stronę centrum będzie zwężona koło ul. Puławskiej, która na kilka godzin zostanie zaślepiona. Na jezdni w stronę Warszawy utrudnienia będą przy ul. Szymańskiego, w którą nie będzie wjazdu aż do poniedziałku włącznie.

Większe utrudnienia będą w piątek, gdy nie będzie można korzystać z estakad prowadzących ruch nad nowym rondem. W sobotę i niedzielę zamknięte ma być dla odmiany rondo. – W te dni ogólnodostępne będą wyłącznie estakady w ciągu al. Solidarności – zapowiada Ratusz.

W sobotę i niedzielę nieprzejezdny ma być odcinek al. Sikorskiego. Kierowcy jadący od ronda Honorowych Krwiodawców będą mogli dotrzeć nie dalej niż do ul. Popiełuszki. Dojazd do Jagiellońskiej będzie tylko od strony al. Warszawskiej, a wyjazd możliwy będzie także przez al. Sikorskiego.

Autobusy komunikacji miejskiej linii 13 i 42 nie będą w sobotę wyjeżdżać z Kosmowskiej w prawo w Północną, ale pojadą tymczasową drogą na wprost do ul. Puławskiej, skąd linia 13 skręci ul. Popiełuszki w lewo, zaś linia 42 w prawo i dalej do ronda Honorowych Krwiodawców. Objazd ten obowiązywać ma dla obu kierunków. Autobusy będą tak kursować w sobotę od godz. 4 rano do godzin popołudniowych.

W poniedziałek nie będzie można dojechać do ronda od strony Warszawy, ani skręcić z ronda w stronę stolicy.

Od wtorku na nowym rondzie działać ma sygnalizacja świetlna, ale w ul. Ducha będą mogły wjeżdżać tylko autobusy komunikacji miejskiej i taksówki.