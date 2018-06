Uwaga kierowcy, zamkną ul. Choiny w Lublinie

Kiedy podsłuch jest dobrym rozwiązaniem? 2 0

Obecnie informacja jest niesamowicie cennym dobrem. Niewielu z nas, zdaje sobie sprawę z tego, że coraz więcej osób, do tego nieuprawnionych, próbuje wejść w jej posiadanie. Dotyczy to nie tylko spraw zawodowych, ale naszego codziennego życia. Kto z nas, choć raz, nie zastanawiał się nad wiernością partnera lub szczerymi intencjami, wynajętej przez nas opiekunki do dziecka? Oczywiście, można potwierdzić lub obalić takie przypuszczenia - wystarczy jedynie skorzystać z podsłuchu. Czy jest on zawsze dobrym rozwiązaniem?