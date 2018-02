Uwaga na siarczysty mróz! W woj. lubelskim będzie najzimniej

Meteorolodzy IMGW przewidują w nocy temperaturę minimalną od -18 do -16 st. C. W poniedziałek temperatura maksymalna ma wynieść od -11 do -8 st. C.

Podobnych niskich temperatur należy się spodziewać przez najbliższych kilka dni. Dopiero w okolicach weekendu mróz ma zelżeć.