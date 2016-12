Uwaga, ślisko na chodnikach i drogach

Szczególną ostrożność trzeba zachować na osiedlowych chodnikach, które są oblodzone.

- Od momentu powstania ul. Węglarza w Lublinie, nikt nigdy nie zajmuje się chodnikiem biegnącym od przystanku autobusu 31 przy Lidlu do skrzyżowania z ul. Bazylianówka a nawet dalej do ul. Walecznych. Przy marznącej mżawce, oblodzony chodnik nie jest możliwy do pokonania dla pieszego - napisała do nas pani Eliza.

Uważać powinni też kierowcy. Ślisko jest na niektórych drogach. IMGW podaje, że gołoledź może utrzymywać się na jezdniach do godz. 10.