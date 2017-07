Volta od dzisiaj w kinach. Komedia nakręcona w Lublinie

Dziś na ekrany kin w całej Polsce wchodzi nakręcona w Lublinie „Volta” – komedia kryminalna Juliusza Machulskiego. Jej akcja osadzona jest w Lublinie, który nazywany jest po imieniu i to często. Władze miasta dopłaciły do tej produkcji 900 tys. zł, co widać choćby po częstotliwości wzmianek o jubileuszu nadania Lublinowi 700-leciu praw miejskich.