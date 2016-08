W aplikacji na telefon pojawiły się nowe stacje roweru miejskiego. Powstaną?

Nowe stacje na mapie Lubelskiego Roweru Miejskiego ukazały się użytkownikom oficjalnej aplikacji na telefony komórkowe. – To przypadek – zapewnia Ratusz, ale faktycznie przymierza się do przeniesienia kilku stacji. Jedna ma wrócić na stare miejsce

Nieistniejące wypożyczalnie zaznaczone były na mapie aplikacji Nextbike umożliwiającej pobranie i zwrot roweru. Takie fikcyjne stacje były co najmniej trzy. Jedna pojawiła się na deptaku Krakowskiego Przedmieścia w rejonie Ratusza i kościoła św. Ducha (na zdjęciu u góry). Kolejna stacja-widmo (nazwana „Stokrotki 1”) znalazła się obok wieżowca przy ul. Stokrotki, niedaleko ul. Armii Krajowej. A w rejonie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na mapie widoczna była trzecia już stacja obok ronda i wyświetlała się nazwa „Filaretów”.

– To przypadek, z informacji uzyskanych od operatora systemu wynika, że były prowadzone prace konserwatorsko-programistyczne – wyjaśnia Karol Kieliszek z Urzędu Miasta. Czy to, że na mapie pojawiły się takie a nie inne punkty oznacza, że właśnie tu przeniesione zostaną wypożyczalnie, które cieszą się najmniejszą popularnością? – Nie ma jeszcze żadnych decyzji co do przenosin – zapewnia Aleksander Wiącek, asystent prezydenta Lublina ds. polityki rowerowej i pieszej.

Umowa zawarta przez miasto z firmą Nextbike gwarantuje miastu możliwość bezpłatnej zmiany lokalizacji pięciu stacji rocznie. Jak informuje Wiącek, na razie pewne jest tylko przeniesienie wypożyczalni stojącej przy ul. Głębokiej obok ul. Nadbystrzyckiej. Ma ona wrócić na swoje stare miejsce: na ul. Muzyczną w rejon ul. Szczerbowskiego. – Obok jest dużo szkół, blisko jest ścieżka rowerowa. Stacja miała tam bardzo dobre obłożenie – stwierdza Wiącek.

Najsłabsze wyniki mają wypożyczalnie znajdujące się przy Zbożowej, Nałęczowskiej, Abramowickiej (obok dawnej pętli) i Agronomicznej (przy skansenie). Wśród możliwych nowych lokalizacji wskazywane są okolice skrzyżowania Willowej z Poligonową oraz rejon ul. Skrzetuskiego. Co do tego, czy przenosiny nastąpią jeszcze w tym sezonie Ratusz wczoraj się nie wypowiadał.