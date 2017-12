W centrum Lublina ma powstać parking, zmieści 150 samochodów

Duży parking w centrum miasta chce urządzić właściciel działki nad brzegiem Czechówki. Mogłoby się tu zmieścić 150 samochodów, a to dużo, jak na zatłoczone lubelskie śródmieście

Parking miałby powstać na rozległej działce przy ul. Czechowskiej 1. Nieruchomość leży w strefie zalewowej, więc inwestor musi zdobyć tzw. pozwolenie wodnoprawne. Wniosek o pozwolenie złożył już do Urzędu Miasta. Decyzji jeszcze nie ma, urzędnicy badają sprawę.

– Trzeba sprawdzić, czy w razie wylania rzeki parking nie wpłynąłby na swobodny przepływ wody – mówi Olga Mazurek-Podleśna z Urzędu Miasta. Pierwsze formalności inwestor ma już za sobą. – Od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej uzyskał zwolnienie z zakazu lokalizowania inwestycji na terenach zalewowych.

Parking przy Czechowskiej siedem lat temu został zamknięty na polecenie Ratusza. – Stwierdziliśmy, że wody opadowe bezpośrednio z terenu parkingu spływają do rzeki Czechówki – mówił nam Marian Stani, ówczesny dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska w lubelskim Urzędzie Miasta. – Każdy z właścicieli działek uważa, że aby otworzyć parking wystarczy przywieźć trochę gruzu, kruszywa i wszystko już jest urządzone.

Teraz na części terenu nadal stoją samochody, choć na bramie jest wywieszka, że to teren prywatny i że nie wolno tu parkować. Właśnie tu powstać ma parking z prawdziwego zdarzenia, utwardzony kostką brukową. Jego planowana powierzchnia to ponad 3300 mkw. Na takim placu, po odjęciu miejsca na manewrowanie, można zmieścić do 150 miejsc parkingowych.

To sporo, jak na ciasne lubelskie śródmieście, bo znajdujący się niedaleko ogólnodostępny parking przy skrzyżowaniu ul. Czechowskiej z Lubomelską urządzono dla mniej niż 30 samochodów. Ten przy Wodopojnej mieści 75 pojazdów, około 80 może stać na placu przy Lubartowskiej między Ratuszem a Arkadami, na placu Zamkowym jest miejsce dla 80 samochodów (nie licząc miejsc dla autokarów), zaś w całej Strefie Płatnego Parkowania znajduje się 2150 miejsc parkingowych.

Sen o dolinie

Wiele lat temu Ratusz snuł plany budowy dużych parkingów ciągnących się wzdłuż al. Solidarności w dolinie Czechówki. Miasto zakładało, że kierowcy zmierzający do ścisłego centrum zostawią tutaj swoje samochody, a dalej pójdą pieszo.

Z tych planów nie wynikło prawie nic, bo tereny nad rzeką są albo zajęte, albo prywatne, albo mają już inne przeznaczenie, jak np. działki wzdłuż Czechówki między ul. Dolną 3 Maja a Szewską, gdzie planowana jest nowa jezdnia.

Więcej w osiedlach

Na przyszły rok Ratusz planuje budowę nowych parkingów na terenie lubelskich osiedli. Mają one powstać przy Ametystowej, Dunikowskiego, Jana Sawy, Gospodarczej, Grażyny, Kasprowicza, Krasińskiego, Laurowej, Medalionów, Okrzei, Pana Balcera, Romera, Samsonowicza, Skierki, Słowackiego, Tumidajskiego, Wolińskiego i Wspólnej.