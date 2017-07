W Centrum Spotkania Kultur powstanie salon fryzjerski

Atelier fryzjerskie będzie mieściło się w blisko stumetrowym lokalu na parterze budynku przy pl. Teatralnym z oddzielnym wejściem od strony ul. Skłodowskiej. Cena wywoławcza wynosi 23 zł za metr kwadratowy wynajmowanej powierzchni. Osoby zainteresowane prowadzeniem tam działalności muszą przedstawić m.in. projekt wystroju wnętrz oraz program planowanych wydarzeń.

– To ukłon w stronę rzemiosła najwyższej jakości, które jest elementem codziennego życia każdego z nas, ale też tę codzienność wzbogaca i upiększa. Atelier będzie realizowało program kulturalny w formie spotkań, pokazów mody i designu, zgodnie z naszymi celami statutowymi, takimi jak „tworzenie i upowszechnianie nowych form twórczości” oraz „wspieranie nowoczesnej gospodarki opartej na innowacyjności i przemysłach kreatywnych” – mówi Ewa Dados-Jabłońska, rzecznik prasowy CSK.

Jak dodaje, instytucja poza prowadzeniem działalności kulturalnej chce także przyciągać gości zapewniając dostęp do różnorodnej oferty, także usługowej.

– Zapraszamy już do naszego sklepu-księgarni na poziomie 0 od strony ul. Skłodowskiej czy do bistro na patio od strony ul. Radziszewskiego. Atelier to uzupełnienie projektów takich, jak showroom artystyczny, mobilne stanowiska concept-stores i lokale gastronomiczne. Budynek systematycznie będzie wzbogacał się o kolejne funkcjonalności, a nasi goście będą mieli jeszcze więcej pretekstów by nas odwiedzać – informuje rzeczniczka.