W czwartek sesja Rady Miasta Lublin. O tym zdecydują radni

Po prośbie

Na rozpatrzenie czeka projekt uchwały 1200 mieszkańców proszących o budowę ul. Wapowskiego od Samsonowicza do Domeyki. Poparcie pomysłu przez radnych (a jest to dość pewne) nie sprawi, że automatycznie znajdą się pieniądze na ulicę.

Nowy plan

Radni określą przyszłość działek przy Nałęczowskiej, gdzie działa Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy i Liga Obrony Kraju. Plan zagospodarowania miałby umożliwić przebudowę gmachów lub wzniesienie nowych, z szeroko pojętymi usługami.

Pod budowę

Rada Miasta głosować ma też nad zgodą na sprzedaż działki przy Niskiej 2 (1320 mkw.). Magnesem na kupców mają być wydane przez Ratusz decyzje o warunkach zabudowy. Jedna dopuszcza budynek usługowy, druga mieszkalny z usługami.

Za pożyczone

12,7 mln zł chce pożyczyć prezydent na remont prawej zapory zalewu oraz przepompownie koło ul. Niezapominajki i Grzybowej. Pieniądze weźmie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o ile pozwolą mu radni.

Nazwą ulice

Równoległa do Głuskiej przecznica ul. Sachsów ma się stać ul. Plebańską. Drugie głosowanie ma dotyczyć drogi między ul. Poligonową a Bohaterów Września, która jest przedłużeniem ul. Zelwerowicza i najprawdopodobniej przyjmie jej nazwę.

Zła nazwa?

Apel dotyczący zamkowej wieży planują przeforsować radni PiS. Chcą, by cała rada zaapelowała do władz województwa o nazwanie budowli „Wieżą Piastów”, zaś do prezydenta o to, by jego podwładni nie posługiwali się nazwą „Wieża Daniela”.

Na sprzedaż

Radni rozpatrzą prośby prezydenta o zgodę na sprzedaż skrawków miejskiej ziemi: koło Kasztelańskiej, bardzo wąskiego paska gruntu między Hetmańską a Orkana, przy al. Tysiąclecia koło Tatarskiej oraz działki u zbiegu Wilczej i Grochowskiego.

Jeszcze zostaną

Spółdzielnia Socjalna „Kargusek” będzie mogła zostać na kolejne trzy lata w miejskim lokalu (187 mkw.) przy Peowiaków 11, o ile Rada Miasta przychyli się do prośby prezydenta. Obecna umowa wygasa „Karguskowi” z końcem lutego.