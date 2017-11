Ważna rozprawa prezydenta Żuka. Broni się przed usunięciem ze stanowiska

Lubelski wyrok nie będzie prawomocny, jeśli przegrana strona (czy to Żuk, czy wojewoda) odwoła się do wyższej instancji, czyli Naczelnego Sądu Administracyjnego. Tam czeka się na rozprawę tak długo, że spór może nie być rozstrzygnięty przed końcem kadencji prezydenta, a później... sprawy już nie będzie, bo decyzja wojewody dotyczy tylko obecnej kadencji. W przyszłej, o ile Żuk ją zdobędzie, zarządzenie go nie dosięgnie.



• Obecna kadencja prezydenta Lublina zaczęła się pod koniec listopada 2014 r.

• Od 1 stycznia 2014 do 21 stycznia 2016 Żuk był w radzie nadzorczej PZU Życie

• Jesienią 2016 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne uznało, że prezydent złamał zakaz łączenia stanowisk

• Żuk bronił się wskazując ustawowy wyjątek od zakazu. Mówił, że reprezentował w radzie Skarb Państwa, a prawo pozwala mu zasiadać w radzie nadzorczej, do której zgłosiła go inna spółka z co najmniej 50 proc. udziałem Skarbu Państwa

• CBA dowodzi, że ustawowy wyjątek nie ma tu zastosowania, bo Żuk został zgłoszony przez spółkę PZU SA, w której Skarb Państwa miał niecałe 35,2 proc. akcji

• Żuk odpowiadał, że ważniejsza jest siła głosów, a Skarb Państwa miał w PZU SA ponad 50 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników

• CBA wystąpiło do Rady Miasta o stwierdzenie, że z mocy prawa Krzysztof Żuk przestał być prezydentem

• Rada Miasta odmówiła podjęcia takiej uchwały, więc CBA poprosiło wojewodę, by wydał w zamian zarządzenie zastępcze

• Wojewoda wydał to zarządzenie w lutym 2017 r. Stwierdził w nim, że Żuk nie jest już prezydentem Lublina

• Zarządzenie nie zadziałało, bo zostało zaskarżone do sądu