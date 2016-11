W listopadzie uruchomią fontannę na placu Litewskim. Testowo

Poddania fontanny testowi miasto zażyczyło sobie już wtedy, gdy ogłaszało przetarg na przebudowę placu Litewskiego. Termin próby został wyznaczony na październik, ale prace przy głównej niecce trochę się opóźniły. Kiedy może dojść do takiej próby? – Myślę, że jeszcze w listopadzie – mówi Marzena Szczepańska, zastępca dyrektora Wydziału Inwestycji i Remontów w lubelskim Urzędzie Miasta.

Nie zapadła jeszcze decyzja, czy miasto poda do publicznej wiadomości termin tej próby, czy raczej zobaczą ją tylko ci, którzy akurat będą przechodzić obok pl. Litewskiego.

– Dla nas nie jest to widowisko, ale normalny proces budowlany – wyjaśnia Szczepańska. Oficjalnie będzie to „prezentacja efektów multimedialnych fontann podczas rozruchu próbnego”.

Ale to, co dla urzędników jest procedurą, dla mieszkańców może być widowiskiem. Fontanna, która powstaje na placu ma tryskać strumieniami wody, które będą podświetlane barwnymi lampami. Urządzenia będą zaprogramowane tak, by strumienie „tańczyły” do odtwarzanej z głośników muzyki. To jednak nie wszystko, bo rozpylana woda ma tworzyć coś w rodzaju ściany, na której będzie można wyświetlać ruchome obrazy.

Planowane testy mają służyć regulacji i sprawdzeniu wszystkich tych urządzeń. Pewne jest, że nawet jeśli miasto nie ogłosi terminu tego sprawdzianu, to najłatwiej o informację będzie na naszym portalu www.dziennikwschodni.pl, bo fontannę widzimy z okien.

Centralny wodotrysk pochłonie znaczną część kosztów całej przebudowy placu. – Kosztorysowa wartość fontanny to 20 mln zł – mówi Szczepańska. Kwota uwzględnia zarówno roboty budowlane, kamienne dno niecki i wszelkie instalacje, zarówno te doprowadzające wodę, jak też sterujące strumieniami. Ostateczny koszt może się nieco różnić.

Główna fontanna nie będzie jedyną na przebudowywanym placu. W sąsiedniej niecce zaplanowano fontannę kaskadową, spiralna będzie w pobliżu hotelu Europa, a dysze tryskające wodą będą też wbudowane w nawierzchnię nowej części deptaka.