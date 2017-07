W lubelskich lasach żyje ponad 4160 łosi. To 10 razy więcej niż w prognozach

Według nowego wieloletniego łowieckiego planu hodowlanego populacja łosia w 2027 r. na obszarze lubelskich lasów ma wynosić ok. 1500 osobników. Wiązałoby się to ze zmniejszeniem obecnego stanu pogłowia o ok. 2700 osobników.

Efekt? – Łosi jest coraz więcej, a ich liczba wielokrotnie przekracza możliwości wyżywieniowe siedlisk leśnych – alarmują leśnicy i podkreślają, że Lasy Państwowe ponoszą co roku ogromne koszty finansując straty spowodowane przez te zwierzęta. Większe są też straty rolnicze, które łosie powodują. W 2013 r. na terenie województwa lubelskiego zostały one oszacowane na 296 tys. zł, zaś w 2016 r. – na 573 tys. zł.

Dane z inwentaryzacji na dzień 10.03.2016 r.

• ok. 4 300 szt. łosi

• ok. 10 200 szt. jeleni

• ok. 680 szt. danieli

• ok. 57 000 szt. saren

• ok. 14 000 szt. dzików

Dane z inwentaryzacji na dzień 31.03.1967 r.

• ok. 20 szt. łosi

• ok. 950 szt. jeleni

• ok. 250 szt. danieli

• 18 300 szt. saren

• 2800 szt. dzików