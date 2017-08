W Lublinie będą mieszkania w programie Mieszkanie Plus? Wiadomo, gdzie mogą powstać

Potencjalna lokalizacja to należąca do samorządu województwa działka na Kośminku. Chodzi o nieruchomość przy ul. Kosmonautów 53A, na której znajduje się pochodząca z lat 70. ubiegłego wieku nieużywana sztolnia, będąca pozostałością po dawnej górniczej szkole zawodowej. Samorząd województwa podjął decyzję o pozbyciu się działki, a wraz z nią na sprzedaż miał trafić grunt przeznaczony na budowę drogi dojazdowej od strony ul. Sulisławickiej. Decyzję w tej sprawie na wczorajszej sesji mieli podjąć radni sejmiku.

Nieoczekiwanie wniosek o wykreślenie tego punktu z porządku obrad zgłosił marszałek Sławomir Sosnowski (PSL). Tłumaczył to propozycją możliwości przeznaczenia tego terenu na budowę bloków w ramach programu Mieszkanie Plus. Taki pomysł wyszedł od Grzegorza Muszyńskiego, radnego PiS i wiceprezesa realizującej program spółki BGK Nieruchomości.

– To świetna lokalizacja. Blisko są szkoły, przedszkola, jest dostęp do środków komunikacji publicznej. To wpisuje się idealnie w założenia Mieszkania Plus – argumentuje Muszyński.

Nieruchomość jest wyceniana na 1 mln 370 tys. zł, ale przeznaczenie jej pod budowę rządowych bloków nie oznacza, że samorząd województwa otrzymałby za nią pieniądze. – Szczegóły trzeba by ustalić, w grę wchodziłaby m.in. zamiana na inne grunty. Zakup też wchodzi w grę, jednak nie chcielibyśmy ścigać się w otwartym przetargu. Ale na pewno województwo by na tym nie straciło – przekonuje Muszyński.

– Musimy nad tym popracować i zobaczyć, czy jest szansa na realizację tego pomysłu. Jest wielu młodych ludzi, którzy potrzebują takich mieszkań i nie ulega wątpliwości, że warto rozważyć taką możliwość – mówi marszałek Sosnowski.

Z miast naszego regionu do programu Mieszkanie Plus przystąpiły już Biała Podlaska, Puławy i Świdnik. Lubelski ratusz na pytania w tej sprawie odpowiadał, że nie ma gruntów na ten cel, a te, które zamierza pozyskać, przekaże pod budownictwo komunalne.