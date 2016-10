W Lublinie będzie ul. Rajska i Zielone Wzgórze. Ale radny PiS wolałby upamiętniać osoby i wydarzenia

Nie wszystkim odpowiadały nazwy proponowane dla pięciu ulic na Sławinie: Zielone Wzgórze, Pejzażowa, Kwitnąca i Rajska.

Radny Piotr Popiel (PiS) sugerował, by upamiętniać raczej wydarzenia i osoby. – Jak może się Rajska nie podobać, czy Zielone Wzgórze, to nie rozumiem – odpowiada Marcin Nowak, radny Wspólnego Lublina i członek zespołu ds. nazewnictwa ulic. Dodaje, ze jest to propozycja oddolna, od rady dzielnicy. – Dzisiaj lepiej się sprzedają mieszkania przy ul. Rajskiej, niż przy Jana Kowalskiego. Takich czasów dożyliśmy – podkreśla Zbigniew Jurkowski (PO). – Ludzie chcą normalnie mieszkać w spokojnym miejscu i nie dorabiać do tego wielkiej ideologii – mówi Mariusz Banach (WL).

Nazwę otrzymała też ulica biegnąca od ul. Bursaki do Rapackiego. Droga w kształcie litery „L” będzie ul. Garncarską. Dwóm ulicom na Konstantynowie poprawiono błędy poczynione przy ich nazwaniu przez Miejską Radę Narodową w 1972 r. Mowa o ul. Józefa Molickiego, błędnie zapisanej jako „Malickiego” i ul. Władysława Ruckiego, którą 44 lata temu zapisano jako „Rudzkiego”.