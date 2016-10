W Lublinie powstanie Instytut Medycyny Głosu. Rusza konferencja

• Dzisiaj do Lublina przyjedzie prawie trzystu specjalistów w dziedzinie medycyny i nowoczesnych technologii z Europy, USA i Azji.

– To prestiżowe wydarzenie, które co roku Pacific Voice and Speech Foundation z Kalifornii organizuje w różnych miejscach na świecie. Chodzi o połączenie zagadnień medycznych związanych m.in. z profilaktyką, leczeniem oraz rehabilitacją zaburzeń głosu, z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. Konferencja zaczęła się w środę w Warszawie, w Lublinie potrwa kolejne trzy dni. W programie m.in. 180 wykładów, warsztaty i dyskusje. W piątek odbędzie się koncert, w którym zostaną pokazane możliwości związane z wydobyciem głosu. Zaśpiewają lekarze z całego świata i muzycy związani z UMCS. W sobotę w panelu dyskusyjnym na temat połączenia biznesu, nauki i medycyny wezmą udział m.in. były premier Waldemar Pawlak, prof. Józef Zając z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie oraz prof. Krzysztof Izdebski, prezes Pacific Voice and Speech Foundation.

• Dlaczego konferencja jest organizowana właśnie tutaj?

– Od jakiegoś czasu nasza firma współpracuje z rynkiem amerykańskim, współpracujemy ze szpitalami i klinikami ze Stanów Zjednoczonych. Udało nam się przekonać prof. Krzysztofa Izdebskiego, że Lublin ma ogromny potencjał zarówno w dziedzinie medycyny jak i informatyki m.in. dzięki uczelniom. W grudniu odbył się audyt profesorów z Kalifornii, którzy stwierdzili, że rzeczywiście prezentujemy światowy poziom.

• Jakie korzyści przyniesie miastu takie wydarzenie?

– To ogromna promocja dla miasta. To także kolejny krok do realizacji kilku międzynarodowych przedsięwzięć, które planujemy. Jednym z nich jest utworzenie w Lublinie Instytutu Medycyny Głosu oraz instytutu, w którym tworzone będą aplikacje, które będą wykorzystywane w medycynie. List intencyjny w tej sprawie podpiszą w sobotę Fundacja prof. Izdebskiego, nasza firma, Politechnika Lubelska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, ośmiu profesorów m.in. z USA i Danii oraz Klinika Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Złożyliśmy także wniosek o unijne środki na stworzenie aplikacji w zakresie telemedycyny, z której będą mogli korzystać zarówno lekarze jak i osoby, które pracują głosem. Pracujemy nad nią wspólnie z Uniwersytetem Medycznym w Warszawie.