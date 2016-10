W Lublinie powstanie kolejny McDonald’s. Jest pozwolenie na budowę

Będzie ona działać w centrum handlowo-usługowym przy skrzyżowaniu z ul. Jana Pawła II, niedaleko szybko rosnących blokowisk. Urząd Miasta poinformował o wydaniu pozwolenia na budowę przedsiębiorcy Kazimierzowi Lechowi.

O tym, że w centrum handlowym na Węglinie będzie miejsce na taką restaurację pisaliśmy po raz pierwszy już w maju 2014 r. Wtedy to do Urzędu Miasta wpłynął raport środowiskowy złożony przez spółkę Interbud planującą to centrum.

Dokument szczegółowo opisywał to, co ma powstać przy al. Kraśnickiej. W raporcie mowa była również o restauracji typu fast food, również z okienkami do sprzedaży dla kierowców, czynnej od godz. 6 do północy.

