Meeting of Styles odbywa się od 15 lat. Do Lublina największy na świecie festiwal poświęcony graffiti po raz pierwszy zawitał w 2011 roku. Do tej pory artyści malowali m.in. w pobliżu Centrum Kultury przy ul. Peowiaków, a w ostatnich latach na murze przy hali Globus i sąsiednich garażach przy ul. Kazimierza Wielkiego. W tym roku impreza odbędzie się w nowej lokalizacji – na ścianach wzdłuż nowego odcinka al. Solidarności (na zdjęciu).

- Udało nam się osiągnąć to, o czym marzyliśmy od dawna. Mamy do dyspozycji olbrzymią powierzchnię, na której będziemy mogli pomieścić wszystkich, którzy chcą do nas przyjechać. Zazwyczaj odwiedzało nas 50-60 osób. W tej chwili na liście mamy już ponad 180 gości – cieszy się Łukasz Kuzioła, organizator imprezy.

Swój przyjazd zapowiedzieli artyści z całej Polski i Europy, m.in.: Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Szwecji, Czech, Rosji i Ukrainy, a także z Izraela, Meksyku i Chile. Do ich dyspozycji będzie ściana o długości ponad 1,5 km, co oznacza, że lubelska edycja Meeting of Styles będzie największym wydarzeniem poświęconym graffiti w Polsce.

- O tej lokalizacji myśleliśmy już w ubiegłym roku. Chcieliśmy się zwrócić w tej sprawie do Zarządu Dróg i Mostów, ale to Ratusz jako pierwszy wyszedł do nas z taką inicjatywą. Tegoroczna impreza będzie wyjątkowa w związku z obchodami 700-lecia nadania Lublinowi praw miejskich. Możliwe, że powstaną prace inspirowane Lublinem – dodaje Kuzioła. Meeting of Styles potrwa od 4 do 6 sierpnia.