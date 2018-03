W Lublinie więcej miejsca pod mieszkania, przemysł i drogi. Szczegóły planowanych zmian

To, co ujrzymy 21 marca, to projekt nowego studium przestrzennego, ważnej mapy określającej przeznaczenie każdej części Lublina. W projekcie tym wyznaczone mają być między innymi nowe tereny pod budownictwo mieszkaniowe.

– Proponujemy przyrost o ponad 2000 ha, czyli o ponad 14 proc. – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina. Pod budowę mieszkań przeznaczone mają być m.in. dzisiejsze tereny rolne w dzielnicy Głusk, o co właściciele tych ziem proszą od lat. Jednym z terenów, na których mogłyby powstać bloki, jest dawny poligon na górkach czechowskich.

Co z górkami

Miejscy planiści chcą dopuścić zabudowę czterech z sześciu wysoczyzn. Trzy z nich przyległe są do ul. Poligonowej i tutaj miałyby stanąć wyższe bloki, zbliżone wielkością do tych naprzeciw, w rejonie ul. Zielone Wzgórze oraz ul. Relaksowej.

Czwarty obszar pod zabudowę, ale niższą, wskazany ma być od strony Koncertowej koło osiedla budowanego przy ul. Operowej i Melomanów. Oba osiedla oddzielałby pas zieleni.

W ramach tej czwartej enklawy, już na etapie tworzenia planu zagospodarowania, część terenu może być wykrojona pod budowę szkoły. – Musimy o tym myśleć – przyznaje Żuk.

Nowa zabudowa nie byłaby za to możliwa na wysoczyźnie przyległej do osiedla Tor. Prezydent zapowiedział wczoraj, że nowy projekt studium dopuści budynki mieszkalne i mieszkalno-usługowe tylko tu, gdzie „obecnie obowiązujący plan umożliwia lokalizację usług komercyjnych, komercyjnych z mieszkaniowymi oraz sportu i rekreacji”. Spod jakiejkolwiek zabudowy wyłączonych byłoby 70 proc. górek.

Trasa przy lesie

Studium przestrzenne przesądzi o budowie drogi między osiedlami Górki, Widok i Poręba a torami wzdłuż lasu Stary Gaj. Obowiązujące plany przewidują przedłużenie ul. Lubelskiego Lipca ’80 od skrzyżowania Krochmalnej z Diamentową. Według wczorajszych zapowiedzi trasa zostanie w planach, ale zdegradowana do „drogi zbiorczej”, a dolina ma być uznana za „Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy”.

Przeznaczenie zmieniłby teren przy torach wzdłuż Wyżynnej (od ul. Nadbystrzyckiej do skrawka lasu po „osiedlowej” stronie torów), gdzie teraz plan dopuszcza inwestycje przed oknami mieszkańców Wyżynnej. Planiści chcą je uniemożliwić.

Co poza tym?

• Planiści nie ulegli protestom przeciw wyznaczeniu nowego cmentarza koło ul. Poligonowej.

• Zgodzili się wykreślić grzebowisko dla zwierząt z rejonu planowanego cmentarza. Teren na grzebowisko wskazany ma być tylko na Rudniku, koło linii kolejowej.

• Z planów nie zniknie nowa arteria łącząca Węglin z Felinem i przechodząca obok Zalewu Zemborzyckiego w miejscu ul. Żeglarskiej.

• Tereny zielone koło hali Globus mają zachować funkcję rekreacyjną, nie ma zgody planistów na wprowadzenie tu zabudowy wielorodzinnej.

• Względem poprzedniego projektu studium zmieniony ma być przebieg dróg w rejonie ul. Uhorczaka

• Mimo protestów nie zostało wykreślone przyszłe przedłużenie ul. Smoluchowskiego.

To tylko część ze zmian, które znajdziemy w nowym projekcie studium. Projekt będzie dostępny od 21 marca na stronach internetowych Urzędu Miasta oraz od 21 marca do 23 kwietnia w Wydziale Planowania Urzędu Miasta (Wieniawska 14, pokój 1111).

Czas dla mieszkańców

To, co mamy ujrzeć 21 marca, nie będzie ostateczną wersją mapy. Ma być tematem do dalszych rozmów z mieszkańcami, którzy do 15 maja będą mogli zgłaszać swoje uwagi. Gdy projekt prezentowano po raz pierwszy, takich uwag było ponad 1900.

Ponad 700 uwag dotyczyło górek czechowskich. – Zdecydowaną większość stanowiły gotowce – podkreśla Żuk i mówi, że masowo słano też uwagi dotyczące ul. Smoluchowskiego. – Skserowano ponad 460 razy wniosek tej samej treści.

Będą opowiadać

Projekt nowego studium ma być prezentowany także podczas sześciu spotkań otwartych dla wszystkich zainteresowanych. Spotkania będą się odbywać w Ratuszu i zaczynać o godz. 16. Jedno ma dotyczyć całego miasta, pozostałe będą poświęcone poszczególnym jego dzielnicom.

• Spotkanie „ogólnomiejskie” zaplanowano na 11 kwietnia. Te „dzielnicowe” zaczną się już wcześniej. • Konstantynów, Sławin, Sławinek, Szerokie, Węglin Południowy oraz Węglin Północny mają wyznaczony termin na 4 kwietnia (godz. 16) • Czechów Południowy, Czechów Północny, Stare Miasto, Śródmieście oraz Wieniawa będą mieć taką dyskusję 5 kwietnia • Abramowice, Dziesiąta, Głusk, Kośminek i Wrotków będą mogły rozmawiać o przyszłości 10 kwietnia • Bronowice, Hajdów-Zadębie, Felin, Kalinowszczyzna, Ponikwoda oraz Tatary będą mieć taką okazję 17 kwietnia • Czuby Południowe, Czuby Północne, Rury, Za Cukrownią oraz Zemborzyce mają termin 18 kwietnia.