W Lublinie wprowadzą opłaty za usunięcie drzew i krzewów?

To reakcja władz Lublina na zmianę przepisów dotyczących wycinki zieleni. Uchwalona przez Sejm i obowiązująca już ustawa mówi, że to od samorządów zależy to, czy na danym terenie pobierana jest opłata za usunięcie drzew lub krzewów i jakie są jej stawki.

Opłaty proponowane przez Ratusz na rok 2017 byłyby uzależnione od obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm oraz od gatunku drzewa.

Z najmniejszym wydatkiem wiązałoby się wycięcie drzew I grupy. Zaliczone do niej gatunki to kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny, klin srebrzysty, platan klonolistny, robinia akacjowa, topola i wierzba. Tu wycięcie drzewa o obwodzie pnia do 100 cm nie wiązałoby się z żadną opłatą.

Do II grupy, związanej z większymi opłatami zaliczono brzozę, czeremchę, czereśnię, daglezję, jarząb pospolity, jesion, jodłę (z wyjątkiem koreańskiej), klon czerwony, klon jawor, klon zwyczajny, modrzew, olchę, soforę chińską, sosnę, sumak, świerk, wiąz, wiśnię (z wyjątkiem ałyczy i wonnej), żywotnik.

Najwięcej drzew jest w III grupie, gdzie opłaty są jeszcze wyższe. To ałycza, ambrowiec balsamiczny, choina kanadyjska, cypryśnik błotny, daglezja, dąb czerwony, glediczja, głóg, grusz, jabłoń, jałowiec, pozostałe jarzęby, pozostałe kasztanowce, klon polny, korkowiec amurski, leszczyna turecka, lilak, lipa, morwa, oliwnik, orzesznik, rokitnik zwyczajny, surmia i wiśnia wonna.

W IV grupie są buk pospolity, cis, cyprysik, dęby (z wyjątkiem czerwonego), grab pospolity, jodła koreańska, kasztan jadalny, kłęk amerykański, magnolia, metasekwoja, miłorząb japoński i tulipanowiec.

Tabela opłat jest rozbudowana, w całości zamieszczamy ją na portalu dziennikwschodni.pl. W papierowym wydaniu wspomnijmy tylko o kilku wielkościach pnia. Dodajmy, że podana kwota jest stawką za każdy centymetr obwodu pnia.

W przypadku drzew o obwodzie do 100 cm w grupie I stawka jest zerowa, w II wynosi 105 zł, w III jest to 168 zł, a w IV już 410 zł. Dla drzew o obwodzie od 101 do 150 cm proponowane są odpowiednio kwoty: 38 zł (grupa I), 86 zł (grupa II), 174 zł (grupa III) i 500 zł (grupa IV). W przypadku obwodu od 151 cm do 200 cm stawki wyniosłyby: 32 zł, 77 zł, 194 zł i 480 zł.