W nocy częściowo zamkną skrzyżowanie al. Solidarności z al. Sikorskiego

Niespodzianka czeka kierowców już na rondzie Honorowych Krwiodawców. Tu nie będą wpuszczane na al. Sikorskiego pojazdy zmierzające w stronę Zamościa. Patrol drogówki wystawiony na rondzie od godziny 23 ma odsyłać kierowców na al. Warszawską.

Będzie nią można dojechać do skrzyżowania z al. Solidarności i w tym miejscu skierować się w stronę Zamościa. Co ważne, na al. Warszawskiej czasowo zniesione będzie ograniczenie tonażowe, przez co z drogi będą mogły korzystać nawet tiry.

Podobnie wyglądać ma przejazd w przeciwnym kierunku, czyli od Zamku w stronę al. Kraśnickiej. Niemożliwy będzie tej i następnej nocy skręt w lewo w al. Sikorskiego. Kierowcy będą zmuszeni jechać prosto w stronę al. Warszawskiej, a następnie do al. Kraśnickiej.

– Ruch pojazdów jadących od strony Warszawy w kierunku Rzeszowa będzie utrzymany – zapowiada Joanna Bobowska z Urzędu Miasta.

Utrudnienia w ruchu mają trwać w obie noce od godz. 23 do 5 rano. Powód całego zamieszania to rozbiórka szalunków pod estakadą, którą po przebudowie skrzyżowania będzie biegła al. Solidarności. Zniknąć ma stąd „brama”, którą samochody przejeżdżały pod estakadą.