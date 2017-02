W obronie niezawisłości sądów. Pikieta w Lublinie

Organizatorzy – ruch Strajk Obywatelski i lubelski oddział Komitetu Obrony Demokracji – żądają wstrzymania sejmowych prac nad projektem ustawy nad projektem o Krajowej Radzie Sądownictwa. Jak przekonują, nowe przepisy pozwolą na wybieranie składu rady przez sejmową większość oraz na mianowanie sędziów przez ministra sprawiedliwości. Ich zdaniem takie działania oznaczałyby zamach na władzę sądowniczą w Polsce.

– Wyjdziemy na ulicę po to, żeby przestrzec ministra przed tymi planami. Jeśli mimo to, za miesiąc czy dwa, te przepisy wejdą w życie, to proszę się spodziewać, że nie odejdziemy spod Sejmu – zapowiada Krzysztof Kamiński, przewodniczący lubelskich struktur KOD-u.

Podczas sobotniej pikiety mają być zbierane podpisy pod protestem przeciwko projektowi ustawy, który ma trafić do Ministerstwa Sprawiedliwości.