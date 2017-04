W piątek pochmurno. Jaki będzie weekend?

W piątek bardzo duże zachmurzenie na północy, a także w centrum Polski. Natomiast na południu powinno być całkiem pogodnie. W całym kraju mocniejsze porywy wiatru. Temperatura będzie niska: od 7 st. w Suwałkach do 12 st. we Wrocławiu.

W sobotę spodziewamy się opadów deszczu, a także deszczu ze śniegiem, który będzie towarzyszył mieszkańcom południowo-wschodniej Polski. Niedziela równie mocno zachmurzona - deszcz ze śniegiem na północnym-wschodzie, a w pozostałej części kraju opady deszczu. Na termometrach maksymalnie 10 st.



Nowy tydzień to trochę wyższa temperatura. W poniedziałek na południu Polski będzie ładnie i słonecznie, a termometry pokażą do 15 st. W pozostałych częściach kraju znów deszcz. We wtorek opady deszczu powrócą do wschodniej i południowej Polski, pogodnie jedynie w centrum i na Nizinie Szczecińskiej.