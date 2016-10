W poniedziałek przejdziemy po nowym deptaku. Kolejne zmiany w ruchu

Kolejnymi zmianami przywita w poniedziałek pieszych Krakowskie Przedmieście. Łatwiej będą mieć ci, którzy chodzą od ul. 3 Maja do deptaka. W poniedziałek jest też pierwsza okazja, by przejść się po nowej nawierzchni nowej części deptaka

Od „wędrówki ludów” odetchną pracownicy Poczty Głównej, która kilka tygodni temu stała się główną drogą dla osób idących na deptak. Wchodziło się bocznym wejściem obok hamburgerów, a wychodziło bocznymi drzwiami obok pomnika.

Od poniedziałku wejście do poczty od strony restauracji McDonald’s będzie przez tydzień zamknięte. Dla pieszych wygrodzono płotkami wąski korytarz na świeżo ułożonej nawierzchni. Korytarz ten doprowadzi nas do gmachu poczty i wzdłuż budynku będziemy mogli pójść dalej w kierunku deptaka.

Płot otaczający przebudowywany plac Litewski wchłonie nie tylko boczne wejście do poczty, ale też bramę prowadzącą do księgarni i zakładu fotograficznego. Do obu tych firm będzie się chodziło... przez restaurację McDonald’s: od głównego wejścia do bocznego. To boczne, od 24 października będzie przez tydzień jedynym wejściem po hamburgera.

Zmian trzeba się też spodziewać z drugiej strony placu, przy Krakowskim Przedmieściu 29. To kamienica hotelu Europa, gdzie na parterze działają sklepy, bistro, czy też dwa salony telefonii komórkowej. – Tu będzie potrzeba czasowego zamykania poszczególnych lokali – przyznaje Marzena Szczepańska, zastępca dyrektora Wydziału Inwestycji i Remontów w Urzędzie Miasta. Tłumaczy, że w tym miejscu trzeba będzie wykonać podbudowę pod przyszłą nawierzchnię. – Podbudowa musi związać, potrzeba na to kilku dni w odpowiedniej temperaturze.

Do lokali działających na parterze kamienicy przy Krakowskim Przedmieściu 29, które na razie pracują bez zmian, przez kilka dni nie będzie dojścia. – Wysłaliśmy pisma użytkownikom tych lokali, poinformowaliśmy ich o naszych zamiarach, chcemy też się z nimi spotkać – mówi Szczepańska.

Do takiego spotkania z przedsiębiorcami miało dojść jeszcze w zeszłym tygodniu, ale nie doszło, bo zachorował kierownik budowy. Ratusz zapowiada, że dopiero po rozmowach z użytkownikami lokali ustalony zostanie termin przeprowadzenia prac wymagających zamknięcia dojścia do lokali. Na spotkaniu ustalony ma być też sposób organizacji ruchu pieszych.