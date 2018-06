Dźwięki Słów, czyli w poszukiwaniu artystycznych wrażeń [co warto zobaczyć]

W programie tegorocznej 5. edycji festiwalu aż 23 wydarzenia, w tym występy siedmiu artystycznych formacji z zagranicy. Większość z zaproszonych gości to śpiewający aktorzy. - Oni potrafią najlepiej interpretować tekst i odpowiednio oprawiać go muzyką - nie ma wątpliwości Irena Beata Michałkiewicz, dyrektorka festiwalu.

Etno, rock, reggae

W poszukiwaniu muzycznych wrażeń warto się udać na Wirydarz CK (ul. Peowiaków 12). Co ważne, wstęp na większość koncertów jest darmowy.

- Biletowane są tylko dwa dni, ale to symboliczne kwoty - mówi Irena Beata Michałkiewicz. - Chodzi tylko o to, by ci, którzy przychodzą na piwo, nie przeszkadzali publiczności i artystom.

W środę na Wirydarzu zagają Etnos Ensemble i Duberman (gościnnie wystąpi też serbski puzonista i wokalista Hornsman Coyote), w czwartek na scenę wyjdzie Pablopavo i Ludziki, a tuż po nich Świetliki (bilet na oba koncert kosztuje 20/30 zł).

W piątek beatboxerski czeski kwartet Yellow Sisters i polsko-ukraińska Daganana, w sobotę usłyszymy dwie kobiety: Beatę Bocek i Kalinę, a w niedzielę Karolina Skrzyńska i pochodząca z Gambii Sona Jorbarteh (pierwsza kobieta na świecie profesjonalnie grającą na korze - świętym instrumencie Griotów. Bilet na oba koncerty kosztuje 20/30 zł).

W muzycznym repertuarze także Maja Kleszcz z projektem „Wieszcze” (13 czerwca) i Agata Klimczak z Teatrem Piosenki z tekstami Herberta i Conrada (15 czerwca). Oba wydarzenia na Sali Widowiskowej CK, bilety kosztują od 20 do 30 zł.

Monodram i czarny kabaret

Wśród teatralnych propozycji na szczególną uwagę zasługuje monodram „Lifting” (17 czerwca, Sala Czarna CK, 10/20 zł). W roli kobiety po przejściach Jolanta Żółkowska (znana m.in. z jednej z głównych ról kultowego serialu „Dom”).

- Wcale nie chodzi tu o lifting twarzy, ale lifting życiowy kobiety, która znalazła się na zakręcie. Niby wszystko zmierza do katastrofy, ale ona nie następuje - tłumaczy aktorka.

W spektaklu usłyszymy teksty piosenek Ewy Zelenay, wzbogacone muzyką Piotra Golli. - To poetyckie utwory o życiu, który dają nadzieję, że w życiu nie zawsze musi być źle - dodaje Żółkowska.

Teatralnych emocji dostarczy także ukraińska grupa Dakh Daughters, która do Lublina przyjedzie ze spektaklem „Roses”.

- Siedem dziewczyn w duchu czarnego kabaretu, czy raczej miksu burleski, baletu, elektroniki i folku z punk-rockowym pazurem, w niezwykle finezyjny sposób opowie nam historię o miłości, wolności i pięknie - zapowiadają organizatorzy.

Dakh Daughters wystąpią w czwartek, 14 czerwca o godz. 18. Bilety kosztują od 40 do 50 zł.

Rock opera w CSK

Na tej samej scenie gdzie lubelska publiczność w zeszłym roku mogła zobaczyć „Jesus Christ Superstar” (Sala Operowa Centrum Spotkania Kultur) widowisko stworzone z przebojów grupy Queen.

„Rapsodia z Demonem” w wykonaniu artystów z warszawskiego Teatru Rampa, to opowieść o perypetiach młodego wokalisty, który dla kariery jest gotowy zawrzeć pakt z demonem.

- To show w rytmie broadwayowskich spektakli. Spektakl, w którym najważniejsze są emocje - podkreśla Anna Kędroń z Teatru Rampa. - Zagraliśmy go już ponad sto razy. I zawsze była owacja na stojąco. Niektórzy przychodzą po kilka razy, ciągle na widowni widzimy te same twarze.

Czy lubelska publiczność także zakocha się w „Rapsodii z Demonem” okaże się już 16 czerwca. Bilety na teatralno-koncertowe widowisko z udziałem najlepszych sesyjnych muzyków w kraju kosztują od 25 do 80 zł.

Coś dla dzieci

Nie zabraknie też spektakli familijnych. W weekend 16-17 czerwca, aż dwie propozycje: opowieść o przemiłym staruszku czyli „Pan Lampa” Olsztyńskiego Teatru Lalek i musical „Akademia pana Kleksa” Teatru Maska z Rzeszowa (bilety 10-20 zł)

A na ulicach Lublina spotkamy ekscentrycznego Włocha, który gra i śpiewa niczym zespół w pełnym składzie. GALiRò na Pl. Litewskim od środy do piątku o godz. 15.

Jak co roku, nie zabraknie też gawęd i zabaw dźwiękiem przygotowanych przez dziennikarki radiowe” Teresę Drozdę, która przybliży sylwetki Marka Grechuty i Jonasza Kofty, oraz Grażynę Lutosławską, która opowie o historii słuchowisk.

Pełny program festiwalu na www.dzwiekislow.pl. Bilety dostępne w kasie Centrum Kultury (ul. Peowiaków 12) i w serwisie Ticketto.