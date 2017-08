W sąsiedztwie marketu IKEA powstaną kolejne sklepy? Tego chce miasto

Ratusz chce wyznaczyć nowe miejsce pod sklepy i obiekty komercyjne wzdłuż al. Spółdzielczości Pracy. Gotowy jest już projekt nowego planu zagospodarowania terenu. O tym co będzie mogło tu powstać zdecyduje ostatecznie Rada Miasta, najwcześniej jesienią

Na działalność komercyjną przeznaczony miałby być pas ziemi zaczynający się tuż za skrzyżowaniem z Dożynkową i ciągnący się po prawej stronie al. Spółdzielczości Pracy (patrząc od strony centrum) aż do wiaduktu prowadzącego do sklepu IKEA.

Jakie obiekty mogłyby tu powstawać? Ratusz skłonny jest zgodzić się na wiele. Mowa o biurach, lokalach usługowych, gastronomii i rozrywkach, hotelach, centrach medycznych, stacjach paliw, stacjach obsługi pojazdów, salonach i myjniach samochodowych. A także o handlu, ale z zastrzeżeniem, że nie mogą tu powstać sklepy o powierzchni sprzedaży większej niż 2 tys. mkw.

Miasto nie chce się za to zgadzać na wysokie budynki. Dopuszcza nie więcej niż trzy kondygnacje z zastrzeżeniem, że nowa zabudowa nie może przekroczyć 12 metrów wysokości. Dozwolone byłoby też stawianie domów jednorodzinnych.

– Te wysokości wskazane są w oparciu o już istniejącą zabudowę – wyjaśnia Joanna Bobowska z Urzędu Miasta. – Chcemy zapobiec niepotrzebnemu dysonansowi między zabudowaniami, np w postaci dużych różnic wysokościowych. Obecnie istniejące budynki po obu stronach al. Spółdzielczości Pracy, sięgają 2-3 kondygnacji.

Takie możliwości zabudowy zostały określone przez władze Lublina w projekcie nowego planu zagospodarowania terenu. Obecnie obowiązujący plan dopuszcza tu wyłącznie domy jednorodzinne. Ratusz chce dać inwestorom więcej możliwości, o co prosili sami właściciele działek. Podkreślali, że tereny leżące naprzeciw centrum handlowego IKEA można spożytkować lepiej, niż stawiając domy przy hałaśliwej drodze.

Jesienią Rada Miasta postanowiła, że przyszłość tych nieruchomości zostanie określona na nowo. Dlatego zaczęły się prace nad nowym planem zagospodarowania terenu. Projekt takiego planu właśnie został wyłożony do publicznego wglądu i wszyscy mieszkańcy mają teraz czas na zgłaszanie Ratuszowi uwag, na co jest czas do 7 września.