Wakacje 2018 w Lublinie. Lista ofert dla dzieci i zapisy

Ponad trzy tysiące dzieci będzie mogło skorzystać z bezpłatnych zajęć przygotowanych przez pracowników instytucji i domów kultury, miejskich bibliotek, czy organizacji pozarządowych – mówi prezydent Krzysztof Żuk.

• Pełną ofertę zajęć znaleźć można na stronie www.lato.lublin.eu. Znajdują się tam też informacje o warunkach uczestnictwa, terminach zajęć oraz adresy organizatorów wypoczynku, u których należy rezerwować miejsca.

- Oferta sportowa jest w tym roku niezwykle różnorodna – podkreśla Iwona Haponiuk, zastępca dyrektor wydziału sportu i turystyki UML. - Oprócz cieszących się ogromną popularnością półkolonii z różnymi dyscyplinami sportu tegoroczną nowością będzie wakacyjny camp z koszykarską ekstraklasą oraz warsztaty z bmx i deskorolek. To dyscypliny uważane za niszowe, ale wystarczy spojrzeć, co dzieje się na ulicach by wiedzieć, że cieszą się coraz większym zainteresowaniem.

• Fundacja Animatorów Trach zaprosi dzieci na spotkania z grami planszowymi. • Fundacja wspierania Kultury Gimnastycznej „Aktywna przyszłość” poprowadzi zajęcia gimnastyczne i akrobatyczne, wrotkarskie i unihokej na wrotkach. • Zajęcia łączące dobrą zabawę z teakwon-do dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym zorganizuje Lubelska Akademia Sportu CampiSportivi.

- Nie zabraknie też warsztatów turystycznych i krajoznawczych – dodaje Haponiuk. – Będzie możliwość zwiedzania Lublina z przewodnikiem, ale i wzięcia udziału w grze miejskiej podczas której uczestnicy poruszać będą się na rowerze, wrotkach i hulajnogach wzdłuż Bystrzycy.

• Młodzi lublinianie za sprawą Krajki będą mogli własnoręcznie przygotować przetwory oraz stworzyć własne wypieki w Regionalnym Muzeum Cebularza.

- Staraliśmy się, żeby w te wakacje stworzyć dzieciom możliwość ciekawych zajęć jak najbliżej ich domów – mówi Michał Karapuda dyrektor wydziału kultury UML. – Oprócz zajęć w Dzielnicowym Domu Kultury Węglin i Bronowice wraz z jego trzeba filiami ofertę przygotowało także 11 spółdzielczych domów kultury i klubów osiedlowych oraz każda z 40 filii biblioteki wojewódzkiej. Kilkadziesiąt projektów zgłosiły także organizacje pozarządowe.

• W Dedeku zajęcia związane ze sztuką, folkiem lub cyrkiem. Akcja „Lato w mieście” w DDK czuby południowe to spotkanie ze sztuka ulicy, a „Lato z kreatywnymi” i „wakacyjne warsztaty artystyczne” to propozycja Młodzieżowego Domu Kultury nr 2.

- Staramy się by nasze zajęcia były jak najciekawsze. Dlatego około połowa z trafiających do nas w wakacje lub ferie dzieci zostaje także na zajęcia w trakcie roku szkolnego – mówi Marta Kliczka, dyrektor MDK.

• Stowarzyszenie Działań Twórczych i Edukacyjnych im. A. Budzyńskiej w Szkole Podstawowej nr 17 b przez trzy godziny dziennie prowadzić będzie warsztaty graffiti, robienia zabawek, własnoręcznego robienia słodyczy, czy animacji poklatkowej. W planach są także wyjście do kina i zabawy animacyjne.• Towarzystwo Nowa Kuźnia Tatary zaprosi do zwiedzania galerii artystycznych, na spotkania z dziennikarzami i artystami, karaoke, warsztaty tańca, a także zawody z nagrodami i… dyskoteki, a propozycją Lubelskiego Salonu Artystycznego na spędzenie lata w mieście są muzyczne spektakle familijne oraz dźwiękowisko z Grażyną Lutosławską.

• W wakacje ożyć ma też plac Litewski a to za sprawą Krainy bajkostworów, Bajkopodróży czy Klanzowego Miasteczka Zabaw. • Ofertę przygotował też Rezerwat Dzikich Dzieci dający najmłodszym dostęp do materiałów i narzędzi do budowy oraz ozdabiania instalacji, baz i wieży.

• Dom Słów zaprasza dzieci w wieku 6-9 lat do udziału w warsztatach, których motywem przewodnim będzie „Alicja w Krainie Czarów”.

• „Dobre wakacje w dobrym towarzystwie” to organizowane przez animatorów z lubelskiego Centrum Wolontariatu spotkania z dziećmi w dzielnicach Za Cukrownią, Felin, Bronowice, Czuby, Ponikwoda, Wrotków i Czechów. W lipcu i sierpniu od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 13.00 będą spotykali się w nich na bezpłatnych zabawach z najmłodszymi mieszkańcami miasta.