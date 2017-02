Olimpiada Policyjna. Czworo uczniów z Lubelskiego w finale

Czworo uczniów z województwa lubelskiego zakwalifikowało się do finału ogólnopolskiej Olimpiady Policyjnej. O indeks Wyższej Szkoły Policyjnej w Szczytnie walczy w 30 osób z całej Polski

To już VIII edycja Olimpiady Policyjnej. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 120 osób z całej Polski, do kolejnego przeszło 30. W finale znalazło się czworo uczniów z województwa lubelskiego: Michał Szkutnik z XVIII LO w Lublinie, Adrianna Wróbel z Zespołu Szkół ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie oraz Weronika Jantoń i Aleksandra Gębal z Zespołu Szkół nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach.

– Od zawsze interesowałam się policją i kwestiami bezpieczeństwa – mówi Adrianna Wróbel, jedna z finalistek olimpiady (na zdjęciu). – W drugim etapie, który był testem wiedzy o społeczeństwie i policji, najtrudniejsze były zagadnienia związane z prawem karnym.

– To nie pierwszy sukces naszych uczniów w tej olimpiadzie. Wcześniej indeksy uczelni w Szczytnie otrzymały trzy inne nasze uczennice – mówi Henryk Dudziak, dyrektor ZS w Bychawie. – Jesteśmy z Adrianny bardzo dumni – dodaje.

Pierwszy etap olimpiady polegał na napisaniu pracy. Nastolatka z Bychawy wybrała temat „Kara śmierci - zbyt drastyczne rozwiązanie czy potrzeba dostosowania się do współczesnego zagrożenia?”. – To poważny, budzący cały czas kontrowersje temat. Ja skupiłam się na przedstawieniu argumentów obu stron – mówi Adrianna.

– Tego tematu nikt jej nie narzucał – zapewnia Marek Krzysztoń, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie oraz historii z ZS w Bychawie, który pomagał uczennicy w przygotowaniach do olimpiady. – Przygotowania do testów szły dwutorowo; poprzez regularne lekcje oraz pozalekcyjne zajęcia dodatkowe – dodaje.

Trzeci, finałowy etap olimpiady, czyli testy sprawnościowe, odbędzie się w kwietniu. Składa się z rzutu piłką lekarską, wyskoku dosiężnego, biegu z przewrotem oraz biegu wahadłowego. – Obawiam się biegów wahadłowych, ale cały czas regularnie ćwiczę – mówi Adrianna.

Indeksy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie czekają na 15 najlepszych uczniów. dd